Під Харковом ЗСУ знищили колону російської техніки, в складі якої був «легендарний Сонцепьок»

Хвалені «Сонцепьоки», якими лякали українців і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в полях, повідомили в 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

На фото – російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек». Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу.

«Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми», – розповіли в підрозділі.

Агентство Телевидения Новости