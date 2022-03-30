Як працює нова програма фінансової підтримки родин із дітьми, які постраждали через війну

Для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко

Допомогу можуть отримати родини, які:

мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявкимають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті https://register.unicef.org/

Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при подання заявки.

Як розраховується сума грошової допомоги:

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.

Виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.

Наприклад, якщо в родині 5-ро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

Переконайтеся, що у вас є доступ до рахунка перед поданням заявки.

Агентство Телевидения Новости