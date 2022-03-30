Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:12
Просмотров: 49

В Чугуївському районі дві автівки наїхали на міни: 2 загиблих, 5 постраждалих

В Чугуївському районі дві автівки наїхали на міни: 2 загиблих, 5 постраждалих

Напередодні в Чугуївському районі загинуло двоє чоловіків та отримали поранення ще п’ятеро людей, включаючи 6-місячну дитину.

Сталося це через наїзд автомобілів, в яких рухались сім’ї, на міни або боєприпаси, повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Закликаю всіх, хто знаходиться в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів! Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами!

Поки наші сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно!» йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 