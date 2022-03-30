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30.03.2022 23:54
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Один загиблий, троє постраждалих: наслідки обстрілів Дергачів

Один загиблий, троє постраждалих: наслідки обстрілів Дергачів

Протягом останньої доби окупанти інтенсивно бомбили цивільні об’єкти Дергачівської громади. Постраждали Прудянка, Слатине, Безруки, та найбільше – Дергачі. Про це в своєму щоденному звіті повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

У місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць.

«Щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

Працівники ДСНС, швидкої допомоги і Дергачівського РЕМу протягом дня продовжували виконувати свою роботу, рятуючи людські життя та інфраструктуру Дергачівщини.

У Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостинських округах і в Цупівці Прудянського округу неможливо відновити гуманітарну роботу у зв’язку з російською окупацією цих територій. Незважаючи на складні обставини, ми надаємо гуманітарну допомогу там, де можемо. Сьогодні пакети з продовольством отримали жителі Слатине, Безруків, а також сіл у передмісті Дергачів».

Агентство Телевидения Новости

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