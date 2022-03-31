Обстріли на Салтівці та в Дергачах, загиблі у Ізюмському районі. ДСНС

За добу з 30 по 31 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж спричинених обстрілами 11 виїздів, 14 раз виїздили на гасіння пожеж в екосистемах, 9 раз для допомоги населенню та розбирання завалів, а також ліквідовано 12 займань у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у житлових масивах Київського та Шевченківського районах міста Харкова, а також Ізюмського, Харківського та Чугуївського районах області.

Найбільші з них трапились у Київському району Харкова, де горіли 18 квартир житлового комплексу на площі 2000 кв.м. та в м. Дергачі Харківському районі області, де горіли 3 приватних будинки на загальній площі близько 400 кв.м.

Під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку у Донецькій ОТГ Ізюмського району ДСНСники відшукали тіла 2 людей, у тому числі дитину.Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 107 залучень та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости