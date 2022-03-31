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Танки не пройдуть: в Україну сунуть мокрий сніг та похолодання

Танки не пройдуть: в Україну сунуть мокрий сніг та похолодання

Останній день березня в Україні буде дуже теплим, а ось початок квітня принесе похолодання місцями ймовірна мінусова температура і мокрий сніг.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозами, 31 березня, максимальна температура повітря у більшості областей складатиме +12+18 градусів. В окремих районах центральних областей та південній частині повітря може прогрітися до +17+20 градусів.

Перші ознаки майбутнього похолодання у західних областях України та у північних районах Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини, відчують уже 31 березня – стовпчики термометрів покажуть +7+12 градусів.

У Харків похолодання прийде з неділі, нічна температура знизиться до 0, будей йти сніг та дощи протягом тижня.

Агентство Телевидения Новости

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