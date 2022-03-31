Мер Ізюма покинув місто

Про це написав начальник відділу міськради Максим Стрельник:

Вже більш ніж 20 днів Ізюм знаходиться в повній блокаді та ізоляції і кожен ізюмчанин повинен розуміти, що в такій ситуації звична робота міської влади просто не можлива.

Міська влада не може знаходитися в місті без зв’язку, який «глушать» російські окупанти, а значить не може повноцінно виконувати свої функції. Можливо, ворог і наші місцеві зрадники, які вже «зачистили» наші домівки в пошуках нас, хотіли б щоб міська влада залишилася в заблокованому місті, бо вони точно знають, що тоді б всіх нас одразу арештували або розстріляли російські окупанти.Думаю не треба нікому пояснювати чому?

Тому зараз ми працюємо Ізюмському районі і готові в будь-який момент приїхати в місто з допомогою. Зараз міська влада постійно спілкується з керівництвом Харківської адміністрації, про те щоб на переговорах з російськими окупантами завжди обговорювали наші вимоги щодо надання гуманітарного коридору в Ізюм.

Ми самостійно доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмської громади і евакуюємо звідти людей. Також відвідуємо ізюмчан, які вже були евакуйовані і зараз тимчасово перебувають в сусідніх громадах та піклуємося про їхнє комфортне перебування там.

Ми постійно спілкуємося з журналістами, в тому числі, зарубіжними для того, щоб весь світ знав про катастрофічну ситуацію в Ізюмі і допомагав в її вирішенні.

Ми робимо все, що в наших силах, щоб врятувати ізюмчан з полону російських окупантів і ми не змогли б цим займатися, якби залишились в місті без зв’язку. Тоді б ні в кого з Вас, хто зараз читає цей текст, не було б жодної надії на порятунок своїх близьких, бо ніхто б тоді не займався цим питанням.

Міська влада не всемогутня, ми не маємо безмежної сили і влади, ми такі ж як і ви, звичайні люди, які теж втратили свій дім і близьких.Тому ми ніколи не забудемо і не залишимо рідний Ізюм і наших земляків, ми будемо боротися до нашої Перемоги і спасіння всіх ізюмчан.

І всі ми з Вами обов’язково повернемося додому і відродимо наше славне місто. А всі зрадники і вороги України будуть безсумніву покарані по законам воєнного часу. Ми закликаємо всіх хто замість того, щоб допомагати врятувати місто і його жителів, свариться в Інтернеті, приєднуватися до нас або до наших волонтерів, і не словом, а ділом допомогти. Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє нашого міста і сьогодні кожен може зробити свій особистий внесок у нашу Перемогу і порятунок людей. Приєднуйтесь.

Агентство Телевидения Новости