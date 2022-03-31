Окупанти програли бій із радіацією. Опромінені і йдуть із Чорнобиля

Пентагон повідомляє, що росія почала виводити війська з Чорнобильської зони.

Хотілося б, щоб так і було. Але вирогідно американці сприйняли транзит військ з Іванківського району на перегрупування як вивід їх взагалі із Зони, написав у фейсбуці голова Асоціації Чорнобильских туроператорів Ярослав Ємельяненко.

Така ротація стала потрібна тому, що загарбники отримали смертельну дозу радіації. Раніше з’явилась інформація, що окупанти бронетранспортерами підняли пил у Рудому лісі, що призвело до їхнього зараження.

“Чергову партію опромінених радиацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону, сьогодні привезли в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі.Накопалися окопів в Рудому лісі, суки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя.

Є правила поводження з цією територією. Вони обов’язкові для виконання, бо радиація це фізіка – вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп.

З білоруського каналу:”12:20 Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах видны люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат”, – написав Ємельяненко раніше

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