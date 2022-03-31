Майже 400 обстрілів за добу. Ситуація на Харківщині

За минулу добу російські війська нанесли 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Зафіксували близько 380 обстрілів із «Граду» та «Смерча». У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, на зараз рятувальники її локалізували, повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов

Окупанти масовано обстрілювали Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків. У цьому напрямку наші ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога.

Найзапеклішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої і постійні обстріли. Ми щодня працюємо над відкриттям “зелених” коридорів. Але поки що рф не дає нам такої можливості.

Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції і сунуть

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