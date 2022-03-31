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В Харкові продовжують захищати пам’ятники від руйнувань

В Харкові продовжують захищати пам’ятники від руйнувань

Комунальні служби разом із волонтерами не тільки прибирають вулиці після чергових бомбардувань, а й готуються до можливої активізації окупантів – кілька великих пам’ятників, розташованих в центрі міста, вже захистили від ушкоджень, яких можуть зазнати монументи під час обстрілів.

Так, мішками з піском вже обклали пам’ятники Тарасу Шевченку та Незалежності. Сьогодні на черзі – памя’тник засновникам Харкова.

«У цьому році Харкову виповниться 368 років. За однією з легенд, засновником нашого Міста-героя був козак Харько, якому стоїть пам’ятник. Аби вберегти монумент від обстрілів, співробітники СКП «Харківзеленбуд» разом з небайдужими харків’янами обкладають його мішками з піском», повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Агентство Телевидения Новости

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