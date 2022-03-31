На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по військовій частині – є жертви

Сьогодні у Дніпропетровській області російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по військовій частині. Внаслідок цього було знищено адміністративну будівлю та склад із горючим, повідомляє hromadske.ua із посиланням на голову ОВА Валентина Резніченка.

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення, їх госпіталізували. Тривають рятувальні роботи та гасіння пожежі.

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