Аграрії чекають на найгірший врожай за останні 10 років

Урожай зернових та олійних може бути мінімальним за останні 10-15 років, пише Агропортал з посиланням на АПК-інформ.

Під урожай 2022 р. озимими зерновими було засіяно 7,6 млн га, що на 7% менше, ніж роком раніше (8,2 млн га) та практично співпадає з показником 2020 р. Загальна площа під ярими зерновими та зернобобовими може скласти 4,7 млн га, що на 39% нижче за показник попереднього року.

Зниження урожаю буде й серед олійних, через площі передані під ріпак. Але головним чиником низького врожає стане війна.

Внаслідок бойових дій дуже небезпечним виглядає проведення посівної більш ніж у 9 областях країни — Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській. Частково ризиковані райони для посівної наразі є в Житомирській, Полтавській та Дніпропетровській областях, говорять експерти.

Але у 20 областях України почалася посівна. Це дійсно позитивна новина, адже на цей же час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Маємо обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року”, – зазначив Шмигаль.

Це приведе, вважають аналітики, що загальний обсяг виробництва зернових та олійних культур у 2022 р. становитиме на рівні 53,3 млн т, що на 51% нижче за рекордний показник попереднього сезону. При цьому для зернових урожай може стати мінімальним за останні 15 років, а для олійних — за останнє десятиліття.

Однак відмічається, що даних обсягів виробництва цілком достатньо для забезпечення внутрішніх потреб України. Проблеми скір за все виникнуть у странах Афріки, куди Україна традиційно експортує хліб.

Агентство Телевидения Новости