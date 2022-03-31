Російські війська перегруповуються для подальших атак – НАТО

Росія не виводить свої сили з України, а перегруповує для подальших атак. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

«За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу», – заявив Столтенберг.

«Водночас росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Таким чином, ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, які приносять ще більше страждань… У нас немає реальних змін у реальній меті росіян… вони продовжують переслідувати військовий результат», – сказав генсек.

Зокрема, у Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни. Про це написав білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter За його словами, у колоні – реактивна система залпового вогню “Град”, вантажівки “КамАЗ” і “Урал”, а також МТ-ЛБ (БТР).

Крім цього нові удари учикують у напрямку Харкова та Краматорска.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в соцмережі Facebook.

“У Маріуполі окупанти продовжують проводити штурмові операції. Очікується спроба розпочати наступ у напрямах Краматорська та Покровська, а також сконцентрувати зусилля у напрямі Світлодарська”, – заявили у ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости