ЗНО-2022 складатиметься з одного інтегрованого тесту

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання, для осіб, які мають намір вступати до закладів вищої освіти, буде проведено у вигляді єдиного інтегрованого тесту, який буде містити в собі декілька предметів.

Про це в інтерв’ю Українським новинам розповів голова парламентського комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак.

За його словами, тестування з окремих предметів у 2022 році проводитися не буде.

«Буде єдиний інтегрований тест, який міститиме в собі декілька предметів. Попередньо їх список уже опублікований на сайти МОНу, але є ймовірність зміни вагових коефіцієнтів в залежності від спеціальності. Такий тест буде і в онлайн (сподіваюсь), і в офлайн форматі», – зазначає голова профільного парламентського комітету.

Він наголосив, що для складання зовнішнього оцінювання буде зроблено значну кількість варіантів тестів, для того щоб протягом 10–15 днів діти могли складати цей тест.

«Діти зможуть приходити в центр тестування і складати цей іспит, а його частину навіть онлайн. Зараз ми працюємо над питанням верифікації. Якщо, умовно, з 1 по 15 число йде процес, коли можна скласти іспит, а дитина не змогла це зробити в перший день через повітряну тривогу чи обстріли, то вона може зробити це в інший день. Кожного дня іспити будуть оновлюватися (змінюватися завдання) для того, щоб не було можливості недоброчесно скласти іспит», – повідомив Бабак.

Окрім того, він нагадав, що Верховна Рада прийняла закон про скасування державної підсумкової атестації та дала право Кабінету Міністрів у 2022 році провести вступну кампанію за спеціальною процедурою без дотримання вимог Закону про вищу освіту.

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