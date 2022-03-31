Ніхто не забути: НАЗК складає список колаборантів усіх мастей

Наразі у списпку лише четверо мешканців Харківщини, всього 60 осіб – політики, представники місцевого самоврядування, правоохоронці тощо. Антикорупціонери просят українців допомоги їм з інформацією.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) працюватиме над Реєстром держZрадників з інформацією про посадовців-колаборантів спільно з громадською організацією Рух ЧЕСНО.

Дії, вчинені службовою особою органу місцевого самоврядування чи державної влади на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України, суперечать службовим повноваженням таких осіб. Моніторити подібні порушення за законом має НАЗК.

“Раніше НАЗК уже розповідало, що приєдналося до пошуку держзрадників серед посадовців для того, щоб допомагати Службі безпеки України. Тепер після підтвердження відповідних органів про підозру посадовцям ця інформація частково стане публічною завдяки Реєстру Zрадників”, — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

У Реєстрі зібрані дані про політиків (депутатів місцевих рад, членів виконавчих органів влади, голів ОДА та РДА) та інших осіб, які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму або формували підконтрольні рф “органи влади”.

“Спочатку ми вносили в Реєстр лише політиків, однак потім зрозуміли, що такий список буде неповний. Адже, якщо на співпрацю з ворогом підуть правоохоронці, представники органів виконавчої влади чи навіть просто журналісти — це може завдати нашій країні не меншої шкоди, — зазначає лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська. — Саме тому ми вирішили розширити перелік осіб для Реєстру Zрадників, щоб зрештою жоден колаборант не уникнув покарання”.

Нагадуємо, що ви також можете допомогти Руху ЧЕСНО і НАЗК шукати колаборантів серед посадовців, представників органів місцевого самоврядування, правоохоронців та представників ЗМІ. Для того, щоб розповісти про зрадника, надсилайте інформацію про тих, хто допомагає окупантам або підтримує ідеї рашизму, на захищену пошту: stopzrada@nazk.gov.ua або info@chesno.org.

Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, цілком таємні та ніде не будуть оприлюднені.

Переглянути, хто увійшов до переліку зрадників, можна за посиланням: https://www.chesno.org/traitors/.

Агентство Телевидения Новости