Харківська поліція затримала мародерів, які полювали на цигарки

Чергових мародерів поліція затримала під час спроби пограбувати один із харківських супермаркетів: на місці злочину та за місцем мешкання затриманих було вилучено грошей та товарів на суму майже 600 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Затриманим повідомлено про підозру, вони взяті під варту. Чоловікам 19 та 23 роки.

«Нагадую харків’янам, що при скоєнні будь якого правопорушення (навіть якщо воно не стосується вас особисто), потрібно дзвонити 102 або за номерами чергових частин. Так ви зможете забезпечити найшвидше реагування та результативність роботи поліції».

Агентство Телевидения Новости