Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:17
Просмотров: 72

«Укрзалізниця» змінює маршрут кількох поїздів харківського напрямку

«Укрзалізниця» змінює маршрут кількох поїздів харківського напрямку

З метою оптимізації руху «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть поїзди:

129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)149/150 Полтава – Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)17/18 Харків – Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)

Зміни набирають чинності 1 квітня.

Пасажирів просять звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку. З 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках – повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті «Укрзалізниці».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 