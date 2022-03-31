«Укрзалізниця» змінює маршрут кількох поїздів харківського напрямку

З метою оптимізації руху «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть поїзди:

129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)149/150 Полтава – Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)17/18 Харків – Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)

Зміни набирають чинності 1 квітня.

Пасажирів просять звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку. З 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках – повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті «Укрзалізниці».

Агентство Телевидения Новости