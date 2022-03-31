На Харківщині через загрозу авіаударів евакуювали жителів міста Барвінкове

Із міста Барвінкове в Харківській області евакуювали частину жителів. Про це повідомляє «Суспільне. Харків» із посиланням на Барвінківського міського голову Олександра Бало, який вранці звернувся до жителів через соціальні мережі.

«Оголошена евакуація міста, тому прошу без паніки, спокійно, зважено збирати речі. Ситуація на даний момент завдяки нашим військовим, вони утримують, але є велика загроза ракетних ударів, авіаційних ударів і, щоб ми завчасно зберегли свої життя, ми повинні це виконати»,– сказав Бало.

Він закликав усіх, хто може виїжджати своїм транспортом, зробити це.

«Я перед цим закликав, хто може, ще коли було більш спокійно, просив, щоб люди по можливості, хто бажає, покидали місто, виїжджали до близьких, знайомих. Це спрацювало, багато людей виїхало», – сказав Бало.

За його даними, поїздами сьогодні виїхали близько півтори тисячі людей.

«Пройшло добре, без паніки, організовано, добре спрацювала і поліція. Відправили людей багато. Я думаю, виїхали сьогодні потягами десь до півтори тисячі і дуже багато сьогодні людей, я ще не можу підрахувати, дуже багато виїхали легковими автомобілями своїми», – сказав міський голова.

Він зазначив, що загалом населення міста – близько 10 тисяч людей. За попередніми підрахунками, більша частина жителів виїхала. Сам міський голова залишатиметься в Барвінковому.

Бало сказав, що в першу чергу закликали евакуюватися родини з дітьми.

«Перші дві хвилі, які виїжджали евакуаційними потягами, це були з дітьми і люди похилого віку», — сказав міський голова.

Серед евакуйованих були й переселенці з Ізюма та інших населених пунктів.

Евакуаційні поїзди зупиняються у місті за вимогою. Сьогодні людей вивозили до Лозової, звідки вони могли поїхати до Кременчука або Полтави.

«Це найважче, що було за всю мою роботу. Три терміни я обирався. Мабуть, найтяжче, що я пережив, коли стояв на пероні і від’їжджав потяг із людьми», – підсумував Бало.

Агентство Телевидения Новости