Другое
Перейти к списку новостей
31.03.2022 23:41
Просмотров: 21

Патрульні затримали чоловіка, озброєного гранатою

Патрульні затримали чоловіка, озброєного гранатою

Сьогодні вдень під час патрулювання увагу поліцейських привернув чоловік, поведінка якого здалась правоохоронцям підозрілою: громадянин різко змінив напрямок руху та намагався уникнути зустрічі з патрульними.

Поліцейські зупинили до чоловіка: під час поверхневої перевірки громадянина в кармані куртки поліцейські виявили предмет, схожий на гранату, та предмет для вживання наркотичних речовин з речовиною рослинного походження.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 