Патрульні затримали чоловіка, озброєного гранатою

Сьогодні вдень під час патрулювання увагу поліцейських привернув чоловік, поведінка якого здалась правоохоронцям підозрілою: громадянин різко змінив напрямок руху та намагався уникнути зустрічі з патрульними.

Поліцейські зупинили до чоловіка: під час поверхневої перевірки громадянина в кармані куртки поліцейські виявили предмет, схожий на гранату, та предмет для вживання наркотичних речовин з речовиною рослинного походження.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости