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У Белгороді знову вибухи

У Белгороді знову вибухи

У російському місті Бєлгород, розташованому неподалік кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі. Про це вранці у п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Виникла пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації”, – написав він.

Незабаром Гладков уточнив, що внаслідок НП постраждали двоє працівників бази. Мешканців трьох вулиць переселяють.

У Мережі оприлюднено відео пожежі.

Агентство Телевидения Новости

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