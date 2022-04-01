З-під завалів врятовано людину. Зведення ДСНС за добу

За добу з 31 березня по 01 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 51 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж 38, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 12, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 24, пожеж у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 2, також 4 рази на розбирання завалів, 3 — на допомогу населенню. З-під завалів врятовано 1 людину.

Необхідно відмітити зростання кількості та площі пожеж в екосистемах. Протягом доби через нехтування правилами пожежної безпеки та навмисні підпали сухостою на Харківщині знищено біля 50 га сухої рослинності. Вкотре нагадуємо, що спричинення пожеж у екосистемах у воєнний час прирівнюються до ДИВЕРСІЇ та несе за собою кримінальне покарання!

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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