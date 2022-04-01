ЗСУ успішно контратакує на Київщині та Херсонщині

У Херсонській області українські захисники звільнили від російських окупаційних військ 11 населених пунктів, а саме Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове. Тепер вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.

Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.Дякуємо нашим захисникам.

Про це повідомляє угруповання військ “Південь” на своїй сторінці у Facebook.

Також ЗСУ продовжують проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ знаходиться у небезпеці. Адже рф направила ракетні комплекси у бік Гомеля та проводить перегрупування, а не відвід військ.

Агентство Телевидения Новости