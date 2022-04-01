Добкін з Вілкулом почали спілкуватись українською

Про це сам Вілкул заявив в інтерв’ю «Главкому». Говорить, Путін допоміг.

Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.

«Я знаю, що дуже багато людей налаштовані дико патріотично. Я нещодавно спілкувався 10 хвилин з Михайлом Добкіним, який все, що залежить від нього, робить для оборони Харкова. Щоб ви розуміли, ми розмовляли українською», – розповів Вілкул.

Колишній регіонал стверджує, що і в україномовних, і в російськомовних українців наразі одна мета: побороти російських окупантів, які прийшли нищити нашу землю.

Агентство Телевидения Новости