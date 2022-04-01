Британія рекомендує Україні не поспішати укладати з росією мирну угоду – Times

Велика Британія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до значних поступок у ході мирних перемовин із росією.

Про це пише британське видання The Times.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існують побоювання, що союзники «надто прагнуть якнайшвидшого укладання мирної угоди». У той час як Україні потрібно укладати угоду, коли вона опиниться у максимально сильній позиції.

Прем’єр Борис Джонсон у телефонній розмові попередив Володимира Зеленського про те, що путін брехун і використовує переговори, щоб «виснажити і змусити піти на поступки». Зеленський у розмові, пише видання, висловив занепокоєння з приводу ходу переговорів і того, чи Москва використовує їх для зміни позиції та посилення своїх сил.

Нагадаємо, у Туреччині 29 березня відбувся черговий раунд переговорів між українською та російською делегацією. Сьогодны планується черговий раунд.

Агентство Телевидения Новости