Терористи розстріляли 20 автівок цивільних на Харківщині.

Це сталось ще наприкінці лютого, але тіла українці змогли зібрати лише наразі, після звільнення Малої Рогані та очищення дороги на Чугуїв.

Біля села Мала Рогань Харківської області російські окупанти влаштували справжній терор. Загарбники розстріляли понад 20 автомобілів із людьми, пише видання Сьогодні.

Акт терору стався 27 лютого, проте відомо про ці жорстокі вбивства стало лише зараз, після звільнення села від загарбників. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що тіла загиблих вдалося забрати з траси лише 31 березня, вона повідомила:

Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося

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