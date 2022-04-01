У 288 школах Харківської області запроваджено дистанційне навчання

З 715 закладів загальної середньої освіти Харківщини наразі 288 проводять дистанційне навчання, у 305 – навчальний процес призупинено. Ще 122 заклади розташовані на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Департаменті науки і освіти ХОВА.

Також на сьогодні працюють дистанційно 90% закладів вищої освіти Харківської області.

У Департаменті наголошують, що МОН рекомендувало розпочати освітній процес у місцевостях, де сьогодні не ведуться активні бойові дії, продовжує стабільно працювати інтернет і там можливо організувати дистанційне навчання або використовувати окремі його елементи, зокрема для учнів, які були евакуйовані з небезпечних територій.

Діти можуть також самостійно використовувати будь-які електронні ресурси, як загальні, так і розроблені закладами освіти, іншими науковими та методичними установами.

За згодою одного з батьків, діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання у школі за місцем тимчасового проживання.

«Відповідно до законодавства України, в період воєнного стану заборонено проведення навчання в інших форматах, крім дистанційного», – підкреслили в Департаменті науки і освіти ХОВА.

Агентство Телевидения Новости