Розпочався новий етап переговорів України і росії

Переговори України та росії продовжилися в онлайн-форматі. Про це журналістам повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, сторони про це офіційно заявили, повідомляє УНІАН.

«Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп», – заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Туреччині Київ офіційно представив свої пропозиції за новою системою гарантій безпеки для України.

Йдеться про позаблоковий статус в обмін на «гарантії безпеки» за участю росії і ряду західних країн.

Член делегації Давид Арахамія уточнив, що сторони не підписували жодних документів. У Британії заявляли, що Росія використовує переговори для перегрупування військ, щоб піти на другий наступ.

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