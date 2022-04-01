Поліція розшукує двох дітей

Сектором поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження мешканців селища Краснокутськ Володимира Абрамова (9 років) та Анни Сірік (15 років).

Підлітки 31 березня близько 09:00 пішли з дому в невідомому напрямку та не повернулись. Мобільних телефонів при собі не мали, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Прикмети хлопчика: зріст близько 140 см, худорлявої статури, світле волосся, світлі очі. Був одягнений у чорну куртку.

Прикмети дівчинки: зріст близько 163 см, худорлявої статури, русяве волосся, світлі очі. Була одягнена у чорну куртку довжиною нижче коліна, чорне взуття.

Всіх, хто має будь-яку інформацією щодо місцезнаходження дітей, правоохоронці просять звернутися за телефонами 0986134354, 0971606291 або 102.

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