Відбудувати Україну: відкритий конкурс для архитекторів
Відкритий конкурс Re:Create UA закликає архітекторів, ілюстраторів, дизайнерів та художників усього світу уявити, як виглядатиме відновлена та побудована заново Україна після війни.
24 лютого Росія віроломно напала на Україну. За перші три тижні війни російські війська знищили та пошкодили понад 4000 будівель: шкіл, лікарень, театрів та мирних житлових кварталів. Українці відстоюють свободу, але ціна цієї свободи для нас є зруйнованою інфраструктурою наших міст. Але ми обов’язково переможемо. І потім відновимо наші міста. Вони зрадіють і наповняться новими смислами. Новою архітектурою незалежності та свободи. Якою буде ця нова Україна?
Create UA закликає креативних людей з усього світу відповісти на це питання. Для цього запускає відкритий конкурс Re: Create UA. Мета конкурсу – активізувати світову креативну спільноту, щоб допомогти українцям уявити, як можуть виглядати зруйновані будинки у майбутньому, коли їх відновлять чи збудують заново. Жодних обмежень. Тільки свобода, надія та ваш погляд у майбутнє. Ваші ескізи, ілюстрації, візуалізації, ідеї не лише дадуть надію українцям, вони ляжуть в основу формування нового архітектурного ландшафту України. Найкращі з робіт, за які проголосують українці, втілюватимуться у життя.
Як взяти участь? Перейдіть на Facebook сторінку конкурсу та виберіть фотографію зруйнованої будівлі з галереї Re:Create Ua. Намалюйте ескіз майбутньої будівлі з нуля або використовуйте фото, щоб вписати свій новий будинок у фотографію. Головне, щоб ваша ідея майбутньої будівлі була зрозумілою для глядача. Завантажте вашу візуалізацію прямо у коментарях до вибраної фотографії на сторінці конкурсу у Facebook або надіслати нам на пошту we@recreateua.com.
Вимоги до ілюстрації – 2000 x 2000 px у форматі .jpeg або .png. Разом з візуалізацією надішліть короткий опис вашого бачення для майбутньої будівлі. Дедлайн – до 15 квітня. Ми впевнені, що відродження України після війни увійде до історії. Ми пропонуємо вам стати частиною цієї історії.