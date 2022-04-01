У Харкові відмінили комунальну плату

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він заявив:

«Все коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24-го февраля и до конца войны будут списаны!»

У мерії запевняють, при цьому зарплатня комунальникам, які працюють під обстрілами весь цей час, буде виплачуватись, а всі необхідні роботи виконуватись.

Також у міськраді уточнюють, мова йде про платежі, які повинні бути нараховані під час війни. Минулі борги ніхто не скасовує, по рахункам доведеться платити.

Йдеться саме про послуги, які постачає місто, тобто газ та світло до них не відносяться.

Агентство Телевидения Новости