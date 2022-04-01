01.04.2022 23:14
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З Ізюмського району евакуювали ще півтори тисячі людей
На Ізюмському напрямку тривають запеклі бої: ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, з міста Барвінкове продовжують евакуювати людей.
«Ми працюємо на випередження. Сьогодні із району евакуювали ще 1500 людей, нагадаю, вчора виїхали 2500 осіб. Щодня до цих населених пунктів намагаємося доставляти гуманітарну допомогу».