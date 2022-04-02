Кількість пожеж в екосистемах перевищують кількість пожеж від обстрілів. ДСНС

02 квітня 2022 рокуЗа добу з 01 по 02 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 75 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 67, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 20, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 29, пожеж у приватному секторі, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 18, також 3 рази на розбирання завалів, 5 — на допомогу населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 20 виїздів на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, гаражних кооперативів та автомобілів, що виникали у Московському (9 пожеж), Київському (7), Шевченківському (1), Немишлянському (1) та Індустріальному (1) районах міста Харкова, а також у Ізюмському районі області (1 пожежа). Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м. 6 годин рятувальники боролись з вогнем.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин.

Необхідно відмітити зростання кількості та площі пожеж в екосистемах. Протягом доби через нехтування правилами пожежної безпеки та навмисні підпали сухостою на Харківщині знищено біля 65 га сухої рослинності. Вкотре нагадуємо, що спричинення пожеж у екосистемах у воєнний час прирівнюються до ДИВЕРСІЇ та несе за собою кримінальне покарання!

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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