Росія готується відкрити новий фронт у Придністров’ї – Генштаб

Терористичні угруповання РФ активізувалися на кордоні України та так званої ПМР.

Країна-агресор Росія може розгорнути новий фронт на території окупованої території Молдови Придністров’я. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, наразі у ПМР на кордоні з Україною активізувалися терористичні угруповання РФ.

Російсько-окупаційні війська розпочали передислокацію у Придністров’ї. Як повідомляє Генштаб, за цим можуть послідувати провокації та демонстраційні дії на українському кордоні. У повідомленні сказано:

Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-Молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова не зможе підтримати санкції, які весь світ запроваджує проти Росії, щоб зупинити агресію. За словами Санду, держава хоче зберегти нейтралітет, щоб не залишитися без російських газу та електроенергії.

Агентство Телевидения Новости