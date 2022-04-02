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Десантники під Харковом сбили два вертольоти однією ракетою

Десантники під Харковом сбили два вертольоти однією ракетою

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України 1 квітня збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 російської армії, використавши для цього одну протитанкову ракету. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.

“Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу “Корсар”. Після ураження ракетою, некерований повітряний противник? завалившись набік при падінні? зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом”, – повідомили військові.

Ще один гвінтокрил, Мі-28Н, був сбитий у Луганській області. Для цього вперше застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak

Агентство Телевидения Новости

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