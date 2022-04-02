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Ракетний обстріл Парка Горького. Деталі. Фото.

Ракетний обстріл Парка Горького. Деталі. Фото.

Декілька ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького сьогодні, 2 квітня, вранці.

Як повідомили в пресслужбі парку, найбільших руйнувань зазнали атракціони «Галеон Барбадос» та «Індія».

Під час обстрілу у парку працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, отримав поранення та був доставлений до лікарні.

Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.

Агентство Телевидения Новости

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