Сегодня 16:18
Просмотров: 203
Ракетний обстріл Парка Горького. Деталі. Фото.
Декілька ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького сьогодні, 2 квітня, вранці.
Як повідомили в пресслужбі парку, найбільших руйнувань зазнали атракціони «Галеон Барбадос» та «Індія».
Під час обстрілу у парку працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, отримав поранення та був доставлений до лікарні.
Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.