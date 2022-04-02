Виплати тим, хто покинув домівку, нарахують лише тим, хто отрмає статус ВПО

Громадянам, які залишили свої домівки, потрібно стати на облік, щоб отримувати допомогу

Якщо інформації про людину немає у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, потрібно стати на облік як ВПО та отримати відповідну довідку.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, для цього необхідно подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до працюючого центру надання адміністративних послуг, в якому до воєнного стану надавалися соціальні послуги.

При цьому заявнику необхідно пред’явити документи, які підтверджують особу, ідентифікаційний код та реквізити для виплати допомоги, а також документи членів родини для заповнення відомостей про них. Після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через сервіси порталу «Дія».

Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.

За отриманням більш детальної інформації щодо надання соціальних виплат можна звернутися до Департаменту соціальної політики:

електронна пошта: 34756609@mail.gov.ua;сторінка у «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh.

У Центрі надання адміністративних послуг зазначили, що, враховуючи кількість звернень, можливі проблеми з термінами надання консультацій.

«Друзі, ми розуміємо, що в цих складних умовах кожен з нас потребує допомоги, та намагаємося відповідати кожному і відразу орієнтувати вас, до якої сфери відносяться питання, щоб ви не витрачали час на самостійний пошук контактів суб‘єкта надання послуг», – підкреслили у ЦНАП.

Агентство Телевидения Новости