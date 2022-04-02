Загарбники розстріляли відомого фотожурналіста Максима Левіна

Учора, 1 квітня, поліція знайшла мертвим відомого фотожурналіста Максима Левіна, який у березні зник під час виконання журналістських обов’язків у березні в Київській області. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Офіс генпрокурора України.

На зв’язок Левін перестав виходити 13 березня.

“Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил рф вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї”, — ідеться в повідомленні.

Вишгородська окружна прокуратура веде кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У Максима Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина і літні батьки.

Агентство Телевидения Новости