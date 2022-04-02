Ціна війни – 10 млрд долларів на місяць

Про це стало відомо під час наради, яку Президент України Володимир Зеленський провів з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

Учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Агентство Телевидения Новости