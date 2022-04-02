В Осколі на Харківщині внаслідок підриву дамби підтопило частину села

В селі Оскіл внаслідок підриву одного із затворів дамби Оскільського водосховища підтопило кілька вулиць. Про це повідомляє Суспільне. Вода у річці Оскіл піднялася до рівня середнього паводку, небезпеки підтоплення житла нині немає. Інші населені пункти громади вода не зачепила.

Про це Суспільному повідомив голова Оскільської громади Геннадій Загоруйко.

Село Оскіл розділене навпіл річкою, правобережна його частина тимчасово окупована російськими військами. Село постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу можливості немає, пояснив голова. Там можуть залишатися близько 2 тисяч людей.

За словами Загоруйка, якщо руйнування внаслідок обстрілів будуть більшими, може зачепити інші села. Відповідальні за підрив дамби, за попередной інформацієй, війська рф.

Агентство Телевидения Новости