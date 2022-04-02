ЗС РФ обстріляли лікарню в окупованій ними ж Балаклії на Харківщині, — голова ОВА

У лікарні перебувають не менше 70 пацієнтів і медиків, усі вони потребують евакуації.

Російські окупанти обстріляли районну лікарню Балаклії на Харківщині. Будівля сильно пошкоджена. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні, за словами Синєгубова, перебували приблизно 70 пацієнтів і медперсонал. Усі вони потребують негайної евакуації. Він зазначив, що зараз влада працює над цим і робить усе, щоб врятувати людей.

Він нагадав, що Балаклія тимчасово окупована російськими військами. “Балаклія — це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією — це спроба окупантів звинуватити ЗСУ в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та військова провокація”, — наголосив голова ОВА.

У лікарні, за словами Синєгубова, перебували приблизно 70 пацієнтів і медперсонал. Усі вони потребують негайної евакуації. Він зазначив, що зараз влада працює над цим і робить усе, щоб врятувати людей.

Він нагадав, що Балаклія тимчасово окупована російськими військами. “Балаклія — це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією — це спроба окупантів звинуватити ЗСУ в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та військова провокація”, — наголосив голова ОВА.

Агентство Телевидения Новости