Під Харковом чоловік зарізав двох жінок

Мешканець селища Безруки в стані алкогольного сп’яніння під час сварки зарізав кухонним ножем двох своїх знайомих. Повідомлення про виявлення тіл 37-річної жінки та її 58-річної матері у будинку в селі Безруки Дергачівської територіальної громади надійшло до поліції від сусідки 1 квітня близько 16:30, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Слідчі встановили, що до злочину причетний 49-річний односельчанин загиблих, непрацюючий. Речові докази вилучено.

Попередньо встановлено, що 1 квітня між чоловіком і жінками сталася сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік накинувся з ножем на своїх знайомих.

Обидві жінки отримали численні ножові поранення, від яких померли на місці події.

2 квітня слідчі за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости