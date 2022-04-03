Почалися ремонти: у міськраді просят повідомляти про пошкодження покрівель.

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова пошкоджено покрівлі 320 багатоквартирних житлових будинків.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, для проведення відновлювальних робіт сформовано 15 ремонтних бригад, зокрема вісім бригад – на КП «Харківспецбуд», чотири – на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та три – на КП «Харківжилбуд».

Наразі комунальні підприємства займаються підготовкою будівельних матеріалів, необхідних для ремонту покрівель. Зокрема, функціонують виробничі цехи з обробки деревини та металу.

Нагадаємо, повідомити про пошкодження покрівлі можна на сайті «1562», де у розділі «Заявки» є спеціальний підрозділ «Подати заявку»: https://1562.kharkov.ua/uk/order/index/.

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