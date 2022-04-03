Путіну потрібна “хоч якась перемога” до 9 травня, – розвідка США

Про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

У виданні зазначили, росія цього прагне, щоб влаштувати в Москві традиційний парад.

За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, росія переглянула свою стратегію війни в Україні.

Тепер кремль вирішив зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

Оскільки, за понад місяць війни російські загарбники не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої, Путіну тепер необхідно продемонструвати “хоч якусь перемогу”.

Як наголошують, він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

“У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?”, сказав представник європейської оборони.

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Агентство Телевидения Новости