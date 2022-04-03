Харківщина у вогні: велика пожежа на Салтівці, склади на Немишлі та обстріл Лозової

За добу з 02 по 03 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 79 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 28, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 24, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 15, також 4 рази на розбирання завалів, 8 — на допомогу населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 28 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.Так, рятувальники ліквідовували пожежі у житлових багатоповерхівках, приватних, складських та інших будівлях, гаражних кооперативах та автомобілях, що виникали у Московському (6 пожеж), Київському (5), Немишлянському (3) та Шевченківському (1) районах міста Харкова, а також у Чугуївському (5 пожеж), Лозівському (3) Ізюмському районі області (2), Харківському (2) та Богодухівському (1 пожежа).

Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Московському районі міста Харкова. Горілио 14-ть квартир з 4-го по 9-й поверхи житлової дев’ятиповерхівки. Загальна площа пожежі склала близько 700 кв.м. 8 годин рятувальники боролись з вогнем.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Харківському районі області. Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 400 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 4 годин. Також горіли складські приміщення у Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі склала понад 500 кв.м.

У місті Лозова, після ворожого обстрілу, зайнялись декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Осколкові поранення отримало щонайменше 5 осіб. Їх було госпіталізовано до районної лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости