Харківщина у вогні: велика пожежа на Салтівці, склади на Немишлі та обстріл Лозової
За добу з 02 по 03 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 79 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 28, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 24, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 15, також 4 рази на розбирання завалів, 8 — на допомогу населенню.
Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 28 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.Так, рятувальники ліквідовували пожежі у житлових багатоповерхівках, приватних, складських та інших будівлях, гаражних кооперативах та автомобілях, що виникали у Московському (6 пожеж), Київському (5), Немишлянському (3) та Шевченківському (1) районах міста Харкова, а також у Чугуївському (5 пожеж), Лозівському (3) Ізюмському районі області (2), Харківському (2) та Богодухівському (1 пожежа).
Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Московському районі міста Харкова. Горілио 14-ть квартир з 4-го по 9-й поверхи житлової дев’ятиповерхівки. Загальна площа пожежі склала близько 700 кв.м. 8 годин рятувальники боролись з вогнем.
Також масштабна пожежа сталася вночі у Харківському районі області. Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 400 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 4 годин. Також горіли складські приміщення у Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі склала понад 500 кв.м.
У місті Лозова, після ворожого обстрілу, зайнялись декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Осколкові поранення отримало щонайменше 5 осіб. Їх було госпіталізовано до районної лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі.
Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!