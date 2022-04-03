Проєкт мирного договору поки не готовий, – Мединський

Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що потрібно “виконати велику роботу”.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

“Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах – на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні”, – заявив російський перемовник.

При цьому Мединський зазначив, що Україна “реалістичніше підходить до низки питань”. За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без’ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Нагадаємо, про те, що Росія готова прийняти запропоновані Україною умови, за виключенням питання окупованого Криму в ефірі телемарафону повідомив член укранської делегації Давид Арахамія.

Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ по всіх позиціях вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Чекаємо підтвердження. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді”, – зазначив він.

За словами Арахамії, станом на вчора в усному вигляді РФ не заперечує проти таких позицій.

Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

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