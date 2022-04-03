Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 133

Ситуація в Ізюмі – не краща ніж у Маріуполі, – заступник мера

Ситуація в Ізюмі – не краща ніж у Маріуполі, – заступник мера

Гуманітарна ситуація у захопленому Ізюмі вкрай складна. Востаннє допомога від української влади добиралася у місто ще 14 березня. Про це повідомляє Укрінформ.

Тепер окупанти не дають доставити в Ізюм продукти та ліки. Про це в інтерв’ю повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

При всьому розумінні трагедії Маріуполя скажу, що в нашому місті ситуація не краща,– зазначив чиновник.

Мацокін підкреслив, що у місцевих мешканців “відкриваються запаси енергії” і вони активно допомагають один одному. Люди гуртуються, приносять свої продукти для спільного використання. В Ізюмі немає централізованого водопостачання, а також світла, газу та зв’язку, але, на щастя, є колодязі. Водночас продукти вже вичерпуються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 