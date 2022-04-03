Ситуація в Ізюмі – не краща ніж у Маріуполі, – заступник мера
Гуманітарна ситуація у захопленому Ізюмі вкрай складна. Востаннє допомога від української влади добиралася у місто ще 14 березня. Про це повідомляє Укрінформ.
Тепер окупанти не дають доставити в Ізюм продукти та ліки. Про це в інтерв’ю повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
При всьому розумінні трагедії Маріуполя скажу, що в нашому місті ситуація не краща,– зазначив чиновник.
Мацокін підкреслив, що у місцевих мешканців “відкриваються запаси енергії” і вони активно допомагають один одному. Люди гуртуються, приносять свої продукти для спільного використання. В Ізюмі немає централізованого водопостачання, а також світла, газу та зв’язку, але, на щастя, є колодязі. Водночас продукти вже вичерпуються.