Ситуація на Харківщині станом на 3 квітня

За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.

Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами.

При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили рф концентрують в напрямку Донбасу.

Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення.

Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням.

У Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. Сьогодні плануємо евакуювати близько 70 людей. Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області.

Агентство Телевидения Новости