В Дергачах чоловік намагався вкрасти коньяк, погрожуючи гранатою

Напередодні близько 10:30 в Дергачах було затримано чоловіка, який після невдалої спроби крадіжки погрожував застосувати гранату, повідомили в ГУНП Харківської області.

45-річний зловмисник з полиці магазину викрав пляшку коньяку, однак його зупинили працівники охорони. Чоловік дістав гранату, почав нею погрожувати громадянам та втік, але на вулиці його затримали працівники слідчо-оперативної групи, що прибули на виклик.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену гранату направили на експертне дослідження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.4 ст.185 (замах на крадіжку), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости