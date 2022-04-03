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Окупанти тримають у полоні 11 голів місцевих громад

Окупанти тримають у полоні 11 голів місцевих громад

Станом на 3 квітня у полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на міністра з питань реінтеграції окупованих територій України Ірину Верещук.

Влада через Міжнародний комітет Червоного хреста вимагає від РФ надати інформацію про місце перебування полонених, зазначила Верещук.

«Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, Міжнародний комітет Червоного хреста, і через цю міжнародну організацію вимагаємо від РФ надати інформацію про місце перебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров’я», – розповіла міністр.

Верещук додала, що також ведуться перемовини для звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об’єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Житомир, Чернігів, Маріуполь, Одесу, Суми ти Херсон.

За даними ООН, станом на 30 березня в Україні в результаті війни з РФ загинули 1 232 мирних жителя, а 1 935 – отримали поранення.

2 квітня стало відомо, що в Київській області знайдено тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка. Подружжя знаходилося у полоні окупантів, а потім його доля не була відома.

Агентство Телевидения Новости

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