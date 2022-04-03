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Вкрав ікони з ювелірного магазину: у Харкові затримали чергового мародера

Вкрав ікони з ювелірного магазину: у Харкові затримали чергового мародера

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який обікрав ювелірний магазин: наживою зловмисника стали чотирнадцять ікон, які він планував продати.

2 квітня  близько 19:30 під час несення служби на майдані Конституції співробітники управління патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка, який вийшов через розбиту вітрину ювелірного магазину з мішком у руках. Помітивши правоохоронців, зловмисник намагався втекти, проте йому це не вдалось. При особистому огляді поліцейські виявили у втікача ікони, які він викрав з магазину. 34-річного правопорушника доставили до Харківського РУП  № 3 в Шевченківському районі міста Харкова.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 ч.4 ст.185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Слідчі затримали харків’янина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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